"Союз МС-28" пристыковался к МКС

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Корабль "Союз МС-28" пристыковался к российскому модулю "Рассвет" Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка прошла в штатном режиме. Сам корабль летел к МКС по сверхбыстрой схеме, путь занял около трех часов.

Ракета с "Союз МС-28" стартовала с космодрома Байконур 27 ноября. На борту находились космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется на Землю в конце июля 2026 года. В рамках выхода в открытый космос космонавты установят аппаратуру "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек и проведут обслуживание модуля "Заря".

