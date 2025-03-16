16 марта, 15:15Наука
ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2"
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" со спутниками в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.
Отмечается, что запуск ракеты был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области в 13:50 по московскому времени.
Ранее с космодрома Плесецк был также проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б". Теперь космический аппарат находится под управлением наземных средств ВКС, с ним установлена и поддерживается телеметрическая связь.