03 марта, 07:51Наука
Космический аппарат в интересах Минобороны РФ выведен на орбиту
Фото: РИА НОВОСТИ/РКК "Энергия"/"Роскосмос"
Выведение космического аппарата на расчетную орбиту удалось реализовать в штатном режиме после успешного запуска Воздушно-космическими силами (ВКС) ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"После старта ракета-носитель среднего класса Союз-2.1б взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова", – заявили в ведомстве.
Теперь космический аппарат находится под управлением наземных средств ВКС, с ним установлена и поддерживается телеметрическая связь.
ВКС провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области 3 марта в 01:22 по московскому времени. Ракета была запущена с космическим аппаратом в интересах российского оборонного ведомства.