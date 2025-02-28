Ракета "Союз" с кораблем "Прогресс МС-30" стартовала с Байконура

Фото: youtube.com/Роскосмос ТВ

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-30" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска велась на YouTube-канале "Роскосмоса".

Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 2,6 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос, питьевую воду, новую аппаратуру и оборудование и прочее.

Стыковка "Прогресса МС-30" с модулем "Звезда" запланирована на 02:04 (по московскому времени) в воскресенье, 2 марта. Ожидается, что до прибытия на МКС корабль сделает 34 оборота вокруг Земли. Всего миссия "Прогресса МС-30" продлится 193 суток.

25 февраля транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28" покинул Международную космическую станцию. Он пробыл на МКС полгода. Спустя несколько часов корабль был сведен с орбиты, после чего он вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности с NASA провела изменения в экипажах МКС на 2025 и 2026 годы. В частности, космонавт Олег Платонов был включен в экипаж корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-11, которая стартует во второй половине текущего года.