Корабль "Прогресс МС-28" покинул МКС

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Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-28" покинул Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Корабль отстыковался от модуля "Звезда" в 23:17 по московскому времени. Он пробыл на станции полгода. Включение двигателя корабля на торможение запланировано на 02:25, он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Несгоревшие элементы конструкции корабля при этом упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Грузовой корабль "Прогресс МС-30" доставит на Международную космическую станцию новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.

Специалисты выполнили общую сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим грузовиком. Ракету вывезут и установят на стартовом комплексе 31-й площадки Байконура, а сам запуск запланирован на 00:24 по московскому времени 28 февраля.