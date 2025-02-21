Путина заинтересовало, сможет ли живой организм долететь до Марса и вернуться

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Владимир Путин в рамках пленарной сессии Форума будущих технологий задал вопрос молодой ученой из МГУ имени Ломоносова, может ли живой организм долететь до Марса и вернуться.

"Ну, надо же узнать, что там", – ответила она.

После этого Путин обратил внимание, что космические аппараты летают на Марс, но полет живой клетки представляет больший интерес.

"Как быть-то с учеными? Тяжело приходится. Просто мне некоторые коллеги говорят, что это невозможно. Невозможно. Когда-то Королев думал об этом, говорил, что нужно в водяной оболочке лететь, тогда клетка долетает туда и обратно", – добавил он.

Здесь, по словам Путина, сложность возникает в размере аппарата, который в таком случае должен быть огромным, но тогда будут проблемы с транспортировкой. При этом пока нет других материалов, которые могли бы обеспечить защиту живому организму, сказал глава государства.

"Это, возможно, наши планы на будущее", – ответила геолог.

Тогда Путин с улыбкой отметил, что "нужно выделить финансирование", и поблагодарил ученую за ее деятельность.

Между тем американский бизнесмен Илон Маск заявил о планах отправить роботов с искусственным интеллектом (ИИ) на Марс осенью 2026 года. Он отметил, что такое путешествие возможно раз в 26 месяцев.

Исследование Марса Соединенными Штатами будет осуществляться в рамках действующей научной программы, в которой задействованы роботы, а не люди, рассказал профессор кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ Александр Родин.

