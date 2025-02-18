Илон Маск планирует отправить роботов с ИИ на Марс в 2026 году

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Американский бизнесмен, основатель технологической компании Space X Илон Маск заявил в соцсети X о планах отправить роботов с искусственным интеллектом (ИИ) на Марс осенью 2026 года.

Он отметил, что такое путешествие возможно раз в 26 месяцев, то есть следующее случится в ноябре 2026 года.

"Если все будет хорошо, то SpaceX отправит корабли Starship на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok", – написал миллиардер.

Исследование Марса Соединенными Штатами будет осуществляться в рамках действующей научной программы, в которой задействованы роботы, а не люди, рассказал профессор кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ Александр Родин в беседе с ТАСС.

По его мнению, автономные роботизированные системы более перспективны в освоении космоса, в отличие от отправки астронавтов к другим планетам.

Между тем госкорпорация "Роскосмос" в связи с подписанием третьего дополнения к договоренности с NASA провела изменения в экипажах МКС на 2025 и 2026 годы. Космонавт Олег Платонов был включен в экипаж корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-11, которая стартует во второй половине текущего года. Кроме того, вместо Платонова в 2025 году в 74-ю длительную экспедицию отправится американец Кристофер Уилльямс.