Корабль Crew Dragon отправится на МКС за застрявшим экипажем Starliner 12 марта

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Космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с Международной космической станции (МКС) американских астронавтов Ника Хейга, Барри Уилмора, Суниту Уильямс и российского космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта. Об этом сообщает NASA.

В данный момент запуск Crew-10 ожидает готовность миссии и завершение процесса сертификации агентством готовности к полету. Корабль вернется обратно через несколько дней.

Отмечается, что в состав новой миссии Crew-10 войдет российский космонавт Кирилл Песков.

Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС 5 июня прошлого года. Изначально запуск планировался на май, однако из-за возникших проблем его перенесли.

Позже стало известно, что Уильямс и Уилмор застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. В NASA обещали вернуть астронавтов в феврале 2025 года.