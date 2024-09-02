Астронавт Уилмор сообщил о странном звуке с застрявшего на МКС корабля Starliner

Фото: nasa.gov

Странные звуки зафиксировали на застрявшем на МКС Starliner. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на данные NASA.

Астронавт Барри Уилмор доложил, что шум издает внутренний динамик корабля, однако его причины специалисты пока не выяснили. По его словам, звук напоминает импульсы работающего сонара.

Starliner приземлится без экипажа 7 сентября.

Компания Boeing осуществила первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции 5 июня.

Позже стало известно, что Сунита Уильямс и Барри Уилмор застряли на орбите на почти 70 дней из-за проблем с капсулой Starliner. Они вернутся на Землю вместе с космонавтом Александром Горбуновым и американским астронавтом Ником Хейгом в феврале 2025 года.

