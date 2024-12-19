Путин анонсировал возведение в Москве центра для развития космической отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве появится важный центр с точки зрения развития космической отрасли. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"У нас в Москве прямо будет строиться и уже строится очередной центр", – сказал российский президент, не уточнив подробности.

Ранее летчик-космонавт Антон Шкаплеров сообщил, что порядка 40 столичных предприятий работают над решением космических задач. По его словам, они создают и тестируют инновационные технологии. По его мнению, исследования космоса особенно нуждаются в новых идеях и оригинальных решениях.

Кроме того, РФ намерена отправить туристическую миссию на Международную космическую станцию (МКС) во второй половине следующего года. Корабль будет рассчитан на двух туристов, еще одно место займет профессиональный космонавт. Перед самим полетом туристы пройдут 10-месячную подготовку.