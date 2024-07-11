Космонавт Шкаплеров: около 40 предприятий столицы работают над решением космических задач

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Около 40 предприятий столицы работают над решением космических задач. Об этом сообщил летчик-космонавт Антон Шкаплеров, комментируя итоги набора на третий поток непрерывной программы развития технологических проектов "Академия инноваторов".

"В Москве порядка 40 предприятий занимаются разработками в ракетно-космической области: создают и тестируют инновационные технологии, которые используются для уникальных решений в космосе. Например, герметичные радиационно стойкие источники вторичного питания или устройства для очистки пространства от космического мусора", – отметил летчик-космонавт.

Он добавил, что исследования космоса особенно нуждаются в новых идеях и оригинальных решениях.

"Именно поэтому хочется отметить усилия Москвы, которая поддерживает начинающих предпринимателей, авторов интересных идей, тех, кто хочет создавать технологические стартапы, находить эффективные решения и предлагать конкурентоспособные продукты", – сказал Шкаплеров.

Он напомнил, что московские студенты стали самыми активными участниками программы "Академия инноваторов", а всего на ее третий поток подали заявки более 8 300 человек. Студенты столичных высших учебных заведений, среди которых МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Первого МГМУ имени Сеченова, РЭУ имени Плеханова и НИУ ВШЭ составляют треть от всех подавших заявки на программы "Академии инноваторов". Общее же число заявок из Москвы превышает 80%.

"С одной стороны, многие вузы, чьи студенты подали заявки, готовят специалистов для космических исследований, включая Бауманку, МГУ, Сеченовский университет. С другой, важно и то, что Москва поддерживает проекты с использованием с искусственного интеллекта, больших данных, нейросетей, а также технологий виртуальной и дополненной реальности. Все это подтверждает: "Академия" нацелена на будущее", – пояснил Антон Шкаплеров.

Обновленная программа "Академии инноваторов" начала работать в июле 2023 года. С этого момента к ней присоединились более 18 000 предпринимателей и разработчиков. За год было создано более 250 новых технологических компаний, более 50 человек начали тестирование своих проектов на городских и бизнес-площадках, а 70 разработок получили заказчиков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве запустили первый в РФ хаб молодежного предпринимательства. Эта экосистема позволит развить бизнес-идеи тем, кто хочет реализовать свой старап. В частности, москвичи смогут получить новые знания и навыки.

