Космонавт Прокопьев: космопланы могут появиться уже к 2070-м годам

Фото: ТАСС/"Роскосмос Медиа"/Тимошенко Иван

Космопланы, или многоразовые космические корабли горизонтального взлета и посадки, появятся через 50–60 лет, уверен российский космонавт Сергей Прокопьев.

Он уточнил, что в истории освоения космоса уже были случаи, когда космические корабли преодолевали расстояние между континентами и достигали границы космического пространства.

"Я думаю, что в будущем наши полеты на другие континенты так и будут происходить", – цитирует его ТАСС.

Два самых знаменитых подобных космических корабля – советский "Буран" и американский Space Shuttle. "Шаттлы" использовались США с 1969 по 2011 год, а "Буран" совершил свой единственный полет в 1988 году.

В настоящее время США также используют беспилотный орбитальный самолет Boeing X-37 и планируют в следующем году запустить и пристыковать к МКС грузовой космоплан Dream Chaser. Все эти корабли, однако, взлетают вертикально с помощью ракеты-носителя.

Между тем NASA хочет к 2040 году собрать все необходимые данные для того, чтобы человек смог комфортно находиться на Марсе. В последнее время компания активно работает над проектами, которые помогут подготовиться к таким полетам. Среди них – исследования, посвященные поддержанию жизни, переработке ресурсов и защите от радиации.