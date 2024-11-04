Российская ракета-носитель "Союз" выведет иранские спутники на орбиту

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Российская ракета-носитель "Союз" выведет два иранских спутника на орбиту 5 ноября, заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали в соцсети X.

Речь идет о спутниках "Коусар" и "Хадхад". Их планируется вывести на 500-километровую орбиту земли. Подразумевается, что это произойдет в 02:48 по тегеранскому времени, то есть в 02:18 по московскому. По словам посла, это будет сделано в продолжение развития научно-технологического ирано-российского сотрудничества.

Информацию о запуске также подтвердило посольство Ирана в Москве. Пост об этом дипломаты опубликовали в телеграм-канале ведомства.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили об обнаружении более 80 фрагментов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e. Исследование перемещения образовавшихся обломков позволило сделать вывод, что разрушение спутника произошло внезапно и сопровождалось мощным выбросом энергии.

В госкорпорации также предположили, что существует риск столкновения с другими космическими аппаратами, включая те, которые принадлежат "Роскосмосу" и находятся в геостационарной орбите.

