"Роскосмос" зафиксировал более 80 обломков разрушенного спутника Intelsat

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Об обнаружении более 80 фрагментов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e сообщил "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

Исследование перемещения образовавшихся обломков позволяет сделать вывод о том, что разрушение спутника произошло внезапно и сопровождалось мощным выбросом энергии, отметили в госкорпорации.

В сообщении также предположили, что существует риск столкновения с другими космическими аппаратами, включая те, которые принадлежат "Роскосмосу" и находятся в геостационарной орбите.

В настоящее время проводится сбор данных о координатах для обнаружения новых обломков. Затем объекты учтут в расчетах возможных столкновений с космическими аппаратами российской группировки, такими как "Экспресс-АТ1", "Ямал-402", "Экспресс-АМ6" и "Электро-Л".

Ранее в плоскости орбиты Intelsat-33e были обнаружены 20 неопознанных космических объектов, которые образовались 19 октября. Эти объекты планировали взять на устойчивое сопровождение и включить в расчеты возможных опасных сближений с другими спутниками, которые отслеживаются Автоматизированной системой предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.