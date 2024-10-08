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08 октября, 14:58

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Глава NASA Нельсон: ядерный взрыв в космосе уничтожит спутниковую инфраструктуру

В NASA оценили влияние ядерного взрыва на сеть спутников в космосе

Фото: depositphotos/cookelma

Один ядерный взрыв в космосе может полностью вывести из строя всю сеть спутников, а шесть – навсегда лишить человечество доступа к информации, передаваемой с орбиты, заявил глава NASA Билл Нельсон. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он выразил серьезную обеспокоенность тем, что современные спутники не защищены от мощного радиационного воздействия, которое возникает при ядерных взрывах в космосе.

Нельсон предположил, что если одна из враждебных сторон решит взорвать ядерное устройство в космосе, то это также может привести к большим проблемам с навигацией, метеорологическими прогнозами и даже, как подчеркнул Нельсон, с военными операциями. Так как они сильно зависят от спутниковых технологий.

В настоящее время на орбите Земли находится около 10 тысяч искусственных спутников, которые обеспечивают работу различных систем, от GPS до телекоммуникаций и наблюдения за климатом. Таким образом, ядерный взрыв в космосе может поставить под угрозу не только национальную безопасность, но и глобальную инфраструктуру, от которой так сильно зависит современное общество.

В середине августа китайская космическая ракета "Чанчжэн-6А" развалилась на орбите в результате взрыва. Запуск состоялся 6 августа, вскоре после вывода 18 спутников на орбиту верхняя ступень разрушилась, из-за чего на орбите оказалось облако из почти 50 обломков.

После ЧП МИД Китая заверил, что Пекин принял все меры, внимательно следит за орбитой и проводит анализ данных. Таким образом, по мнению журналистов, китайские власти впервые публично признали, что ракета после взрыва оставила после себя космический мусор.

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