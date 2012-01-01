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21 сентября, 07:59

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Астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году

Вероятность не нулевая: что известно про астероид Апофис, летящий к Земле

Канадский астроном Пол Вигерт, профессор Университета Западного Онтарио, опубликовал статью, в которой предполагает, что астероид Апофис все-таки может столкнуться с Землей в 2029 году. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: NASA/JPL-Caltech and NSF/AUI/GBO

В 2004 году обсерватория открыла сближающийся с Землей крупный астероид, предварительно присвоив ему номер 2004 MN4. Год спустя объект получил название Апофис – в честь огромного змея-разрушителя из древнеегипетской мифологии, который живет в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце. Каждому небесному телу, орбита которого проходит недалеко от нашей планеты, астрономы присваивают категорию опасности по специальной Туринской шкале, на которой "0" означает отсутствие вероятности столкновения, а "10" – что катастрофа неизбежна. Сразу после открытия Апофис оценили на "четверку", стали пристально наблюдать за ним и через пару лет снизили балл до "единицы" а после и вовсе до "нуля".

В 2013 году астероид приблизился к Земле на расстояние 14 млн 460 тысяч километров, и наблюдатели с удивлением обнаружили, что он в 4 раза больше, чем считалось до этого – его диаметр составляет около 325 метров. Но были и хорошие новости: специалисты лаборатории реактивного движения НАСА заявили, что возможность столкновения с Землей в 2029 году исключена, а в 2036-м чрезвычайно маловероятна.

Многие с облегчением перевели дух: ведь если Апофис упадет на Землю, то удар будет эквивалентен взрыву на 1000 мегатонн тротилового эквивалента. И хоть ядерной зимы Апофис не вызовет, но оставит после себя шестикилометровый кратер и разрушит все города в радиусе трехсот километров. Шансы на столкновение были практически исключены, но NASA все же планирует установить на астероиде маячок, чтобы лучше отслеживать его траекторию. Поэтому аппарат OSIRIS-REx, который посылали за образцами грунта с астероида Бенну, в сентябре 2023 года после окончания основной программы был направлен к Апофису, долететь до которого должен через пять лет. Зонд выйдет на орбиту вокруг опасного булыжника, и целых полтора года будет наблюдать за ним.

Одним словом, Апофис довольно хорошо изучен и признан более-менее безопасным – в нашу ближайшую встречу, которая произойдет 13 апреля 2029 года он пролетит в 38 тысячах километров от нас. По астрономическим меркам это совсем немного, но все-таки столкновения не ожидается.

Но недавно астроном из Онтарио Пол Вигерт задумался о том, что будет, если Апофис в ближайшие годы столкнется с другим астероидом. Проведя тщательные расчеты, ученый публиковал статью, из которой следует, что крохотное изменение его траектории может привести к непредсказуемым и невероятно катастрофическим последствиям.

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab
NASA

Проблема в том, что Апофис вот уже три года никто не видел – он расположен в дневном небе, где яркий свет Солнца не позволяет его рассмотреть. Даже самые современные телескопы не способны его различить на фоне солнечного света, и ситуация не изменится до 2027 года. И вот тогда Вигерт предлагает направить все наблюдательные и вычислительные мощности на определение его орбиты. Даже однократное наблюдение позволит понять – поменял астероид траекторию, или нет. И если да, то землянам придется в спешном порядке предпринимать все возможные усилия для предотвращения столкновения.

В финале все-таки приведем цитату из статьи Вигерта: "...вероятность опасного отклонения Апофиса чрезвычайно мала. Однако тот факт, что рассчитанный путь астероида приблизит его к Земле на расстояние всего 38 000 километров, заставляет нас рассматривать даже такие крайне маловероятные случаи, чтобы гарантировать наиболее полное понимание его орбиты". Согласитесь, это немного успокаивает.

Хотя...

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Гринько Николай

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