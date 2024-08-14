МИД Китая признал развал ракеты "Чанчжэн-6А" в космосе

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китайская космическая ракета "Чанчжэн-6А" развалилась на орбите в результате взрыва, пишет Bloomberg со ссылкой на МИД КНР.

Запуск состоялся 6 августа, вскоре после вывода 18 спутников на орбиту верхняя ступень разрушилась, из-за чего на орбите оказалось облако из почти 50 обломков, добавили в издании. Изначально в китайских СМИ о ЧП не упоминалось.

Теперь в министерстве утверждают, что Пекин принял все меры, внимательно следит за орбитой и проводит анализ данных. Таким образом, подчеркивают журналисты, власти Китая впервые публично признали, что ракета после взрыва оставила после себя космический мусор.

Ранее китайская ракета "Чанчжэн-5" запустила зонд "Чанъэ-6" для доставки примерно 2 килограммов грунта с обратной стороны Луны. В итоге миссия завершилась 25 июня, когда аппарат впервые в истории доставил лунный грунт с обратной стороны спутника планеты.

