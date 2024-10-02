Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год, сообщил первый заместитель гендиректора ракетно-космического центра "Прогресс" Равиль Ахметов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, сейчас новая ракета находится на стадии разработки.

Изначально запустить "Союз-5", разработку которого ведет ракетно-космический центр "Прогресс", планировалось в декабре 2025 года. Ожидалось, что создание ракеты-носителя завершится 25 ноября 2025 года, а уже 24 декабря ее смогут запустить.

"Союз-5" сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуск будет проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек".

Ранее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) провели испытания нового скафандра, который будет использоваться для выходов на лунную поверхность. Его макет был создан в Научно-производственном предприятии "Звезда" имени академика Гая Северина при участии ЦПК и головного научного института "Роскосмоса" "ЦНИИмаш".