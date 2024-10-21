"Роскосмос" обнаружил 20 неопознанных объектов возле спутника Intelsat

Фото: ntelsat.wistia.com

В плоскости орбиты телекоммуникационного спутника Intelsat-33e обнаружено 20 неопознанных космических объектов, которые образовались 19 октября, сообщает "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

Предварительно, возле спутника, находящегося на геостационарной орбите, располагаются три российских космических аппарата: "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", а также гидрометеорологический спутник "Электро-Л".

В данный момент российские специалисты уточняют параметры их орбит.

После того как эти объекты будут взяты на устойчивое сопровождение, они будут включены в расчеты возможных опасных сближений с другими спутниками российской орбитальной группировки, которые отслеживаются Автоматизированной системой предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Между тем в России началась сборка первого целиком импортозамещенного спутника. "Экспресс-АМУ4" будет полностью изготовлен из отечественных компонентов. В производственной кооперации по созданию спутника состоят 30 российских предприятий, которым предстоит произвести 1 100 приборов, устройств и элементов электронно-компонентной базы.