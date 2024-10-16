Prada представила скафандр для пилотируемой миссии NASA на Луну

Фото: pradagroup.com

Итальянский модный дом Prada и частная космическая компания Axiom Space представили скафандр для будущей пилотируемой миссии NASA на Луну на Международном конгрессе астронавтики в Милане, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американской компании.

Скафандр AxEMU выполнен модульной конструкцией, которая позволяет настраивать его под спектр задач. Он может использоваться как на поверхности Луны, так и на низкой околоземной орбите. Устройство отличается высокой безопасностью, мобильностью, компактностью и производительностью.

Разработка внешнего слоя и материалов для скафандра велась совместно Axiom Space и Prada. Их сотрудничество позволило объединить творческий подход и инженерные разработки для создания скафандра нового поколения.

Axiom Space использовала темный цвет внешнего слоя, чтобы скрыть особенности технологии скафандра. Для высадки на Луну скафандр будет изготовлен из белого материала, который отражает тепло и защищает астронавтов от экстремальных температур и лунной пыли.

"Мы сломали шаблон. Партнерство Axiom Space – Prada установило новую основополагающую модель для межотраслевого сотрудничества, еще больше расширяя возможности коммерческого космоса", – отметил президент Axiom Space Мэтт Ондлер.

О сотрудничестве с Prada Axiom Space объявила год назад, во время заявления о разработке скафандров для третьей лунной миссии NASA "Артемида-3". Предварительно, миссия состоится в сентябре 2026 года и станет первым пилотируемым полетом к Луне с 1972 года.

Ранее космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Горбуновым отправился к МКС. Стыковка Crew Dragon к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС произошла 30 сентября в 00:30 по московскому времени. Полет Горбунова на американском корабле осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах "Роскосмоса" и NASA.