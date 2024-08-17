Грузовой корабль "Прогресс МС-28" пристыковался к МКС

Фото: vk.com/@roscosmos

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".

"Прогресс МС-28" начал свой полет в 06:20 мск 15 августа, когда ракета "Союз-2.1а" стартовала с ним с космодрома Байконур. За девять минут она доставила корабль на околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полет к МКС, который прошел по стандартной двухсуточной схеме", – говорится в сообщении.

Общая продолжительность орбитального полета корабля составит 179 суток.

"Прогресс МС-28" доставил свыше 2,6 тонны грузов, включая 1,2 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС, оборудование для экспериментов Асептик, Биодеградация, Виртуал, Выносливость, Лазма, Монитор всего неба, Нейроиммунитет, Фотобиореактор. Также на борту были 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.

В ночь на 13 августа грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от модуля "Звезда" МКС, освободив место для "Прогресса МС-28". Корабль проработал на станции полгода.

После отстыковки он вошел в плотные слои атмосферы и разрушился, а несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.