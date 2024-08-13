Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от МКС

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Грузовой корабль "Прогресс МС-26" отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

Отстыковка произошла в 05:00 по московскому времени. Корабль проработал на станции полгода.

Включение двигателя на торможение запланировано в 08:09 по Москве, после чего корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, а несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Место "Прогресса МС-26" займет грузовой корабль "Прогресс МС-28". Его старт с Байконура планируется провести 15 августа.

Россия планирует отправить туристическую миссию на Международную космическую станцию (МКС) во второй половине 2025 года. Корабль рассчитан на двух туристов, еще одно место займет профессиональный космонавт. Перед полетом туристы пройдут 10 месяцев подготовки.

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск, в свою очередь, призвал США отправить астронавтов на Марс, чтобы добиться больших высот. Так, компания SpaceX Маска начала разработку и испытания прототипа космического корабля Starship, который сможет осуществлять пилотируемые миссии на Луну и Марс.