Лунная станция России и КНР получит модули на поверхности и на орбите

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Российско-китайская Международная лунная станция получит модули на поверхности спутника Земли и на орбите, говорится в межправительственном соглашении, опубликованным на сайте МИД РФ.

В документе сказано, что целью второго этапа являются комплексная работа над завершением создания МНЛС, конструирование и создание орбитальных модулей (оборудования) и модулей (оборудования), расположенных на поверхности Луны, для подачи электроснабжения и коммуникаций.

Также в рамках второго этапа планируется исследование, изучение и возможное использование ресурсов, присутствующих на и под поверхностью, а также на орбите Луны. Всего предполагается 5 миссий, содержание которых еще не определили.

Ранее "Роскосмос" анонсировал систему дистанционного зондирования Земли "Автограф". В состав группировки войдет до 72 аппаратов, которые расположат на высоте от 500 до 700 километров, что позволит наблюдать за планетой в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах. При этом сами спутники "Пиксель-ВР" создадут на основе "Карат-200".