"Роскосмос" утвердил график создания Российской орбитальной станции до 2033 года

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"Роскосмос" утвердил генеральный график создания перспективной Российской орбитальной станции (РОС) до 2033 года, сообщает пресс-служба госкорпорации.

"(Генеральный директор "Роскосмоса". – Прим. ред.) Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации", – говорится на сайте учреждения.

Начать развертывание РОС планируется с запуска в 2027 году научно-энергетического модуля. Затем, до 2030 года, будет создано ядро станции из универсально-узлового, шлюзового и базового модулей. На втором этапе, с 2031 по 2033 год, РОС расширят при помощи стыковки двух целевых модулей.

Ранее о планах запуска первого модуля российской станции заявлял Владимир Путин. Он отмечал, что это важно сделать в 2027 году по мере исчерпания ресурсов МКС. Срок работы РОС будет заложен на уровне 50 лет, а ее общая стоимость составит 609 миллиардов рублей.

