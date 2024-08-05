Космонавт Шкаплеров: Москва вносит неоценимый вклад в изучение Вселенной

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Летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров рассказал Агентству "Москва" о космической программе фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

"Исследования космоса можно назвать одним из наиболее сильных двигателей экономики. Ведь технологии, которые в свое время создавались для космических проектов, разрабатывались для поддержки освоения космоса, стали частью нашей повседневной жизни. Например, наши телефоны и навигаторы, без которых мало кто может представить сегодняшний день. Также хочется вспомнить материалы, используемые в предметах повседневного обихода, такие как пенопластовые подстилки, которые также изначально создавались для использования в космосе", – сказал Антон Шкаплеров.

По его словам, именно благодаря столичным специалистам создаются важные космические продукты.

"Так, на столичном кабельном заводе производят кабели для бортовых компьютерных сетей, сотрудники Московского инженерного центра создают электронику для тренажеров космонавтов на Земле, а в столичном центре ГКНПЦ имени Хруничева сконструированы детали ракеты "Ангара-А5". Всего же на 40 столичных предприятиях ракетно-космической отрасли работают более 30 тысяч специалистов", – подчеркнул Шкаплеров.

Он отметил, что границы между тем, что традиционно считается космической и некосмической деятельностью, в наше время становятся все более размытыми.

"Поэтому всем, кто хочет заглянуть в будущее, необходимо изучать космические достижения и технологии", – пояснил космонавт.

Также он добавил, что познакомиться с уникальными космическими разработками в эти дни можно в парке "Музеон", где в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" развернута локация "Планетарная станция".

"Познакомиться с параметрами национальной стратегии по развитию космической индустрии до 8 сентября можно в парке "Музеон", где открыто пространство "Планетарная станция". Посетители посещают космическую оранжерею с растениями и формами белковой жизни и скафандры, а также знакомятся с умными роботами и постигают работу нейросети. Всех желающих ждут мастер-классы по астрономии, химии, биологии и полеты в аэротрубе", – рассказал Шкаплеров.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Все мероприятия, которые будут организованы на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября включительно, будут бесплатными для горожан. Однако на некоторые мастер-классы или экскурсии понадобится регистрация.

