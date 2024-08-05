Выставка креативных арт-объектов открылась на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Выставка креативных арт-объектов под открытым небом "Портал. Арт" открылась в инновационном центре "Сколково" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так, на выставке представлена инсталляция 12-метрового космонавта, единорога, планеты, 8-метровой цепи ДНК и других объектов творчества и достижений столицы. Благодаря этим экспозициям гости смогут поподробнее познакомиться с будущим города и его дальнейшим развитием. Например, арт-объект "Око" стал порталом в мегаполис будущего, так как встроенная в него нейросеть позволяет считывать образы посетителей и помещать их в заранее созданный образ Москвы.

Кроме того, инсталляция "Планета" напоминает о приближении за последние годы космоса к человечеству, а 8-метровый "Единорог" стал символом успешных проектов, в том числе от инновационного центра "Сколково", которые подталкивают человечество к развитию.

При этом арт-объект "ДНК" отображает связь человека и природы, а инсталляция "Ноутбук Mos.Tech" поможет поподробнее узнать о метавселенной ВДНХ. Виртуальное пространство с высокой точностью воспроизводит мелкие детали главной выставки страны: павильоны, музейные экспонаты, фонтаны, ракету-носитель "Восток" и многое другое. В основе "МетаВДНХ" – 3D-модель выставки из "Цифрового двойника Москвы", важного ИТ-инструмента для управления столицей.

Посмотреть на эти арт-объекты можно до 8 сентября.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Все мероприятия, которые будут организованы на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября включительно, будут бесплатными для горожан. Однако на некоторые мастер-классы или экскурсии понадобится регистрация.

