Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник Hera для изучения перехвата астероидов

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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник Европейского космического агентства (ESA) Hera. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX.

Уточняется, что целью миссии является исследование возможного кинетического удара по астероиду, который приближается к Земле.

Запуск ракеты со спутником осуществили с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее Илон Маск заявил, что SpaceX в 2025 году планирует запускать ракеты каждые два дня. По его словам, на сегодняшний день крупные запуски происходят примерно раз в три дня.

Кроме того, Маск призвал Соединенные Штаты Америки отправить астронавтов на Марс, чтобы добиться больших высот. Также компания SpaceX начала разработку и испытания прототипа космического корабля Starship, который сможет осуществлять пилотируемые миссии на Луну и Марс.

