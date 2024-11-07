Фото: телеграм-канал "Hypeology / Хайполоджи"

Межпланетная станция NASA "Юнона" отправила на Землю самые подробные снимки Юпитера за всю историю, которые были сделаны аппаратом в процессе 66-го сближения с планетой, передает Newsweek.

Кроме того, зонд смог приблизиться к спутнику планеты Амальтее. Его диаметр составляет примерно 84 километра. Сам спутник неправильной формы.

Станция "Юнона" достигла Юпитера в 2016 году, спустя 5 лет после запуска с Земли. Она предназначена для наблюдения непосредственно за Юпитером и его спутниками, данные о которых предоставляет ученым и исследователям.

Ранее космонавт Сергей Прокопьев рассказал, что космопланы, или многоразовые космические корабли горизонтального взлета и посадки, появятся через 50–60 лет, то есть к 2070-м годам.

Два самых знаменитых подобных космических корабля – советский "Буран" и американский Space Shuttle. "Шаттлы" использовались США с 1969 по 2011 год, а "Буран" совершил свой единственный полет в 1988 году.