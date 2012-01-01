Ученые сделали историческое открытие в виде Гигантского кольца из галактик

Британка Алексия Лопес, астроном из Университета Центрального Ланкашира, объявила об открытии Гигантского кольца – удивительной структуры, существование которой невозможно объяснить. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



С тем, что мы очень мало знаем о Вселенной, спорить сложно. По меткому выражению одного из популяризаторов науки, "Представьте, что вы подошли к берегу океана и зачерпнули из него стакан воды. Сможете ли вы, глядя в этот стакан, сказать, есть ли в океане киты? Все наши познания о космосе – это стакан из океана". Мы смотрим в окружающее пространство, обнаруживаем в нем удивительные объекты, но чаще всего не можем даже понять, что это такое. Ученые строят гипотезы, высказывают догадки, но современная наука не способна полностью объяснить даже фотосинтез, не говоря уже о черных дырах или темной материи.

Когда в 2021 году Алексия Лопес и ее коллеги показали Гигантскую дугу, к их открытию отнеслись довольно скептически. На расстоянии 6,9 миллиарда световых лет исследователи обнаружили 25 галактик, выстроенных в форме довольно правильной дуги. В наблюдаемой нами части Вселенной такого расположения никто и никогда раньше не видел, да и все имеющиеся у нас теории говорят о том, что это невозможно. Поэтому ученые были озадачены, но склонялись к тому, что дуга – это ошибка наблюдения или случайное совпадение.

Но вот в 2024 году Лопес выступила на 243-м заседании Американского астрономического общества, представив очередное ошеломляющее открытие – Гигантское кольцо. На том же расстоянии 6,9 миллиарда световых лет еще 22 галактики выстроены в почти правильное кольцо, и это уже невозможно объяснить никакими неточностями астрономических приборов или случайностями.



Пожалуй, следует объяснить, почему все это приводит астрономов в замешательство. По всем имеющимся у нас сегодня теориям все вещество во Вселенной распределено в целом равномерно. В относительно небольших масштабах, конечно, можно наблюдать довольно много периодических структур – планетные системы, галактики и так далее. Но если рассматривать Вселенную глобально, она скорее напоминает подброшенную в воздух тучу пыли: скопления галактик расположены хаотично, без образования крупных скоплений и уж тем более геометрических фигур. Многие научные группы сегодня пытаются создавать карты наблюдаемой нами Вселенной – их можно найти в интернете. Все они выглядят именно так – словно взвесь мелких частиц, равномерная и однородная.

Теперь же выясняется, что в огромном космосе существуют некие причины и связи, способные выстроить галактики упорядоченно, но ученые даже не представляют себе, что это могут быть за силы. Наличие в космосе Гигантской дуги и Гигантского кольца, да еще и расположенных рядом (по космическим меркам, разумеется), делает несостоятельной всю нашу космологию. Наше понимание Вселенной – ошибочно.

Конечно, такие громкие заявления нельзя сразу же принимать на веру. Наука целиком строится на сомнениях и попытках доказать ошибочность тех или иных постулатов. Лишь когда все такие попытки оказываются неудачными, научное знание обогащается новыми главами. Поэтому сейчас астрономы пытаются объяснить существование дуги и кольца (или доказать их отсутствие) всеми доступными методами. Но проблема в том, что по большому счету никто не понимает, как подступиться к изучению таких колоссальных структур.

Конечно, мы и раньше знали, что мир намного сложнее, чем нам представляется, но только теперь начали понимать – насколько. Возможно, когда-нибудь мы разберемся и с этой загадкой.

Хотя...