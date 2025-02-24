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24 февраля, 17:22

Наука

"Прогресс МС-30" доставит на МКС новый скафандр "Орлан"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Грузовой корабль "Прогресс МС-30" доставит на Международную космическую станцию новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Специалисты выполнили общую сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим грузовиком. Ракету вывезут и установят на стартовом комплексе 31-й площадки Байконура 25 февраля, а сам запуск запланирован на 00:24 по московскому времени 28 февраля, отметили в пресс-службе "Роскосмоса".

Помимо скафандра, "Прогресс МС-30" также привезет на МКС 2,6 тонны грузов, в том числе 1 179 килограммов аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 72-й длительной экспедиции.

Вместе с тем корабль доставит 950 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды для космонавтов и 50 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.

Кроме того, корабль снабдят укладками для проведения на станции экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор", заключили в "Роскосмосе".

Ранее госкорпорация провела изменения в экипажах МКС на 2025 и 2026 годы. Решение было принято вследствие подписания третьего дополнения к договоренности с NASA.

Согласно новым данным, космонавта Олега Платонова включили в экипаж корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-11, которая стартует во второй половине текущего года. Кроме того, вместо Платонова в 2025 году в 74-ю длительную экспедицию отправится американец Кристофер Уилльямс.

Корабль Crew Dragon отправится на МКС, чтобы спасти застрявших там астронавтов

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