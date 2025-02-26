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Грузовой корабль "Прогресс МС-28" был сведен с орбиты, после чего он вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Уже 2 марта на его место на МКС причалит новый корабль – "Прогресс МС-30", старт которого запланирован на 28 февраля.

"Прогресс МС-28" отстыковался от модуля "Звезда" Международной космической станции 25 февраля в 23:17 по московскому времени. Грузовой корабль пробыл на станции полгода.

В свою очередь, "Прогресс МС-30" доставит на МКС новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе. Специалисты уже выполнили общую сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим грузовиком.