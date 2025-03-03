Ракета "Союз-2.1б" запущена с космодрома Плесецк

Фото: министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

Запуск состоялся 3 марта в 01:22 по московскому времени. Ракета была запущена с космическим аппаратом в интересах российского оборонного ведомства.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-30" стартовала с космодрома Байконур. Корабль пристыковался к модулю "Звезда" на Международной космической станции (МКС) в ночь на 2 марта.

Он доставил на МКС около 2,6 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос, питьевую воду, новую аппаратуру и оборудование. Всего миссия "Прогресса МС-30" продлится 193 суток.