РИА Новости: запуск ракеты "Союз-2.1в" 5 февраля стал последним в истории

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Ракета "Союз-2.1в", запущенная 5 февраля с космодрома Плесецк, стала последним носителем этого типа в истории. Об этом со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли пишет РИА Новости.

"Старт 5 февраля стал для "Союза-2.1в" последним. Больше пусков этой модели не планируется", – поделился собеседник агентства.

Ракета "Союз-2.1в" была спроектирована на базе ракеты "Союз-2.1б" среднего класса. Ее отличие состоит в том, что у нее отсутствуют четыре боковых блока, а в качестве центрального двигателя используется не РД-108А, а НК-33. Изначально двигатель НК-33 был создан еще в 1960-х годах, однако тогда от его использования отказались из-за четырех неудачных тестовых пусков ракет.

На складах с тех пор остался незначительный запас двигателей НК-33, которые в 21 веке решили использовать для ракет "Союз-2.1в". Первый пуск данной ракеты состоялся 28 декабря 2013 года. Всего в космос были запущены 13 таких ракет, все пуски прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ракета легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами для Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк 5 февраля. Пуск осуществляли боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил России.

В ноябре прошлого года с площадки 1С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гелиогеофизическими космическими аппаратами "Ионосфера-М" № 1 и 2, а также 53 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками.

