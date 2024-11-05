Ракета "Союз-2.1б" с аппаратами "Ионосфера-М" стартовала с космодрома Восточный

Фото: youtube.com/Роскосмос ТВ

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гелиогеофизическими космическими аппаратами "Ионосфера-М" № 1 и 2, а также 53 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками стартовала с площадки 1С космодрома Восточный. Трансляция запуска проводилась на YouTube-канале "Роскосмоса".

Ракета стартовала в 02:18 по московскому времени. Спустя несколько минут после старта она вывела на орбиту разгонный блок с двумя спутниками. Ожидается, что спутники "Ионосфера-М" будут выведены на расчетную орбиту примерно через час после старта, а малые аппараты – чуть позднее.

Спутники "Ионосфера-М" будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями пространственно-временной структуры ионосферы, возмущениями электромагнитных полей, контролировать радиационную обстановку и прочее.

Оба аппарата войдут в состав первой в России космической системы мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионозонд". Еще два спутника – "Ионосфера-М" № 3 и 4 выведут на орбиту в 2025 году.

В октябре на космодроме Плесецк успешно состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Спустя некоторое время ракета была штатно выведена на расчетную орбиту. После старта ее взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.