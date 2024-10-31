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31 октября, 11:36

Безопасность

ВКС РФ успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с космодрома Плесецк

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

На космодроме Плесецк успешно состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Об этом заявило Минобороны РФ.

"В 10:51 с государственного испытательного космодрома <...> в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – отметили в оборонном ведомстве.

Россия планирует запустить более 100 космических аппаратов до конца 2024 года, сообщил ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, в общей сложности по итогу года РФ планирует доставить на орбиту 123 объекта, включая 70 малых аппаратов. Также он отметил, что сейчас в интересах "Роскосмоса" и Минобороны РФ ведется разработка конверсионной сверхлегкой ракеты "Старт-1М". Ее планируемая дата пуска – 2026 год.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартует с космодрома Байконур 11 сентября в 19:23 по Москве

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