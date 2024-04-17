Ракета "Ангара-А5" выполнила все поставленные задачи

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" выполнила все поставленные задачи во время испытательного пуска, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе своего доклада Владимиру Путину.

"Как вы знаете, дважды, 9 и 10 апреля, автоматика прервала стартовую процедуру и боевому расчету вместе с инженерами и конструкторами приходилось отыскивать неисправность. Боевой расчет сработал четко, грамотно, хладнокровно и заслуживает специальной похвалы. 11 апреля в 12 часов по московскому времени ракета стартовала, выполнила все поставленные задачи", – уточнил он.

По словам Борисова, в 2027 году пройдет первый запуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М". Она должна вывести на орбиту перспективный космический корабль в беспилотном режиме. Ракета сможет нести на себе полезную нагрузку массой до 27 тонн, добавил он.

"Еще одна перспективная модификация этой ракеты – "Ангара-А5В" с кислородно-водородной третьей ступенью, обеспечивающей выведение полезных нагрузок массой до 38 тонн на низкую околоземную орбиту", – рассказал Борисов.

В случае если работы будут финансироваться в достаточном объеме, то летные испытания должны пройти уже в 2030 году, указал он.

Российский лидер спросил у главы "Роскосмоса", нужен ли еще один стартовый стол для сверхтяжелой ракеты. Борисов ответил, что его планируют построить на космодроме Восточный.

"Надо довести до конца. <...> С документами, с бумагами, с их огромным количеством нужно разобраться и все. Надо сделать это", – сказал Путин.

Ракета "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" впервые стартовала с космодрома Восточный. Пуск произошел по плану 11 апреля в 12 часов по московскому времени. Позже "Орион" успешно вывел испытательную полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Путин тогда заявил, что успешный пуск является хорошим событием.