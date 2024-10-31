Ракета "Союз-2.1а" в интересах МО РФ штатно выведена на расчетную орбиту

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России штатно выведена на расчетную орбиту, передает пресс-служба оборонного ведомства.

После старта ее взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В ведомстве уточнили, что в расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Запуск "Союз-2.1а" состоялся в 10:51 по московскому времени в четверг, 31 октября, с государственного испытательного космодрома Плесецк.

До конца 2024 года Россия планирует запустить более 100 космических аппаратов. По итогу в общей сложности планируется доставить на орбиту 123 объекта, включая 70 малых аппаратов. Сейчас в интересах "Роскосмоса" и Минобороны РФ ведется разработка конверсионной сверхлегкой ракеты "Старт-1М". Ее планируемая дата пуска – 2026 год.

