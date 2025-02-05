Ракета "Союз-2.1в" с аппаратами для МО РФ стартовала с космодрома Плесецк

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Ракета легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами для Минобороны РФ стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в оборонном ведомстве.

Пуск был осуществлен боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России.

В октябре прошлого года в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк прошел запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а". Спустя некоторое время она была штатно выведена на расчетную орбиту.

После старта ее взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В прошлом ноябре с площадки 1С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гелиогеофизическими космическими аппаратами "Ионосфера-М" № 1 и 2, а также 53 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками.

Спустя несколько минут после старта она вывела на орбиту разгонный блок с двумя спутниками, которые по плану должны наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли и изменениями пространственно-временной структуры ионосферы.

