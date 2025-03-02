Корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к МКС

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Грузовой корабль "Прогресс МС-30" в автоматическом режиме пристыковался к модулю "Звезда" на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, а с борта МКС – космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-30" стартовала с космодрома Байконур в конце февраля. До прибытия на МКС корабль сделал 34 оборота вокруг Земли.

Он доставил на станцию около 2,6 тонны грузов, включая новый скафандр для выходов в открытый космос, питьевую воду, новую аппаратуру, оборудование и прочее. Всего миссия "Прогресса МС-30" продлится 193 суток.