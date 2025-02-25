Два заместителя гендиректора "Роскосмоса" ушли со своих должностей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Статс-секретарь – замгендиректора "Роскосмоса" Ольга Вилкова и замгендиректора по развитию промышленности Арсений Брыкин ушли в отставку. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Кроме того, в "Роскосмосе" произошли и иные кадровые перестановки. Вместо Юрия Власова, который ранее был гендиректором научно-производственного объединения (НПО) "Техномаш", назначен его заместитель по операционной эффективности, экономике и финансам Павел Полещенков.

Также уволился гендиректор "Главкосмоса" Илья Тарасенко. Вместо него эту должность будет занимать первый заместитель Наталья Локтева, с которой госкорпорация подписала срочный договор. Он будет действовать до того момента, пока не будет назначен гендиректор организации.

Руководитель группы Главного контрольного управления Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Владимир Кучеров теперь будет занимать пост исполняющего обязанности директора Дирекции по строительству космодрома Восточный, которую ранее возглавлял Виктор Степанов.

Владимир Путин 6 февраля освободил Юрия Борисова от должности главы "Роскосмоса". Вместо него на этот пост был назначен Дмитрий Баканов, который с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".

Кроме того, с августа 2019 года Баканов работал директором департамента цифровой трансформации в Минтрансе, а в 2022-м он стал заместителем министра транспорта России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что у государства не было претензий к работе Борисова, а его освобождение от должности связано с ротацией в госкорпорации.

При этом сразу после назначения Баканова в "Роскосмосе" последовали кадровые перестановки. Заместители гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов и Александр Блошенко уволились. Вместе с тем были назначены новые руководители головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш и производства научных спутников "НПО Лавочкина".

