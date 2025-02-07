Глава "Роскосмоса" Баканов назвал свое назначение огромным вызовом

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Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что назначение стало для него огромной честью и вызовом. Его слова приводит РИА Новости.

"Космос для меня не просто слово, моя судьба. Я родился на Байконуре", – сказал Баканов, пообещав приложить все усилия, чтобы оправдать возложенные на него ожидания.

По словам председателя правительства России Дениса Мантурова, опыт и знания, которыми обладает Баканов, будут способствовать реализации задач, поставленных перед госкорпорацией Владимиром Путиным и правительством страны. Речь идет об обеспечении бесшовной связи между фундаментальной наукой и прикладной. Кроме того, новому главе организации нужно будет поддерживать взаимодействие корпорации с государством и бизнесом.

"Я уверен, что вам это удастся реализовать для выполнения тех задач, которые стоят в нацпроекте и в госпрограммах, имею в виду, пилотируемая космонавтика, ядерная энергетика, создание многоразовых ракет-носителей <...> и расширение фундаментальных космических исследований совместно с академией наук", – подчеркнул Мантуров.

Вместе с тем под управлением Баканова организация будет продолжать развитие инфраструктуры космодромов. В частности, предстоит работать над развитием нового Восточного. Вместе с тем внимание будет уделяться развитию международного сотрудничества и укреплению кадрового потенциала отрасли, отметил Мантуров.

Путин 6 февраля освободил Юрия Борисова от должности гендиректора "Роскосмоса". Вместо него главой госкорпорации стал Баканов, который в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".

В августе 2019 года Баканов начал работать директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта, а в 2022-м – стал заместителем министра транспорта России.

При этом, как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у государства не было претензий к работе Борисова. По его словам, смена главы "Роскосмоса" связана с ротацией.

