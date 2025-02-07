00:31Политика
NASA на фоне смены главы "Роскосмоса" заявило, что продолжит работать со всеми партнерами
Фото: depositphotos/adameq2
Космическое агентство США NASA сообщило, что в курсе замены руководства в госкорпорации "Роскосмос" и продолжает совместную работу с международными партнерами. Об этом пишет РИА Новости.
"NASA известно о смене руководства в российской государственной космической корпорации "Роскосмос", – указано в сообщении.
Там подчеркнули, что для обеспечения безопасности работы астронавтов и космонавтов, находящихся на борту МКС, NASA продолжает работу со всеми международными партнерами.
6 февраля Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности главы госкорпорации "Роскосмос". Его место занял Дмитрий Баканов, который ранее являлся заместителем министра транспорта РФ, а также в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".