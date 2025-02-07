NASA на фоне смены главы "Роскосмоса" заявило, что продолжит работать со всеми партнерами

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Космическое агентство США NASA сообщило, что в курсе замены руководства в госкорпорации "Роскосмос" и продолжает совместную работу с международными партнерами. Об этом пишет РИА Новости.

"NASA известно о смене руководства в российской государственной космической корпорации "Роскосмос", – указано в сообщении.

Там подчеркнули, что для обеспечения безопасности работы астронавтов и космонавтов, находящихся на борту МКС, NASA продолжает работу со всеми международными партнерами.

6 февраля Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности главы госкорпорации "Роскосмос". Его место занял Дмитрий Баканов, который ранее являлся заместителем министра транспорта РФ, а также в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".