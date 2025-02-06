Песков: у Кремля нет претензий к Юрию Борисову, произошла ротация

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смена главы "Роскосмоса" связана с ротацией, так как государственной корпорации нужно развиваться.

При этом он уточнил, что к Юрию Борисову, который ранее возглавлял "Роскосмос", претензий никаких не было.

6 февраля Владимир Путин освободил Борисова от должности гендиректора "Роскосмоса". Вместо него главой госкорпорации стал Дмитрий Баканов, который в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".

В августе 2019 года Баканов начал работать директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта, а в 2022-м – стал заместителем министра транспорта РФ.

