Песков: у Кремля нет претензий к Юрию Борисову, произошла ротация

06 февраля, 13:06Политика
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что смена главы "Роскосмоса" связана с ротацией, так как государственной корпорации нужно развиваться.
При этом он уточнил, что к Юрию Борисову, который ранее возглавлял "Роскосмос", претензий никаких не было.
6 февраля Владимир Путин освободил Борисова от должности гендиректора "Роскосмоса". Вместо него главой госкорпорации стал Дмитрий Баканов, который в период с 2011 по 2019 год руководил компанией "Спутниковая система "Гонец".
В августе 2019 года Баканов начал работать директором департамента цифровой трансформации в министерстве транспорта, а в 2022-м – стал заместителем министра транспорта РФ.