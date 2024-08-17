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17 августа, 18:35

Политика

Путин назначил Бутина на должность первого замглавы МИД РФ

Фото: МИД РФ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Бутин стал первым заместителем министра дипломатического ведомства. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер назначил Анну Цивилеву статс-секретарем – заместителем главы Минобороны РФ, освободив ее от прежней должности.

В конце июля Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД России. Также глава государства подписал указ о назначении экс-заместителя начальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой Экспертного управления президента России.

До этого Путин уволил с должностей заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. При этом он назначил первым заместителем министра обороны Андрея Белоусова, Леонида Горина, а Павла Фрадкова – замминистра.

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