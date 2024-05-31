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31 мая, 21:25

Политика

Путин освободил Андрея Логинова от должности статс-секретаря

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Андрей Логинов освобожден от должности статс-секретаря – заместителя министра юстиции РФ. Соответствующее решение принял Владимир Путин. Указ главы государства разместили на портале правовой информации.

Логинов находился на указанном посту с 2020 года. До этого он был заместителем главы аппарата правительства России.

Ранее президент издал указ, в котором включил Владимира Мединского в совет по культуре и искусству в качестве секретаря главы РФ, уволив при этом Владимира Толстого, ранее работавшего его помощником.

31 мая Путин также освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

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