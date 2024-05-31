Путин освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совбеза РФ

Фото: scrf.gov.ru

Владимир Путин освободил Михаила Попова от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

Президент подпиал соответствующий указ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета. До него должность занимал Игорь Левитин. Он был на этом посту с 2 сентября 2013 года по 14 мая 2024 года.

Сейчас он занимает должность советника президента РФ и спецпредставителя по международному сотрудничеству в сфере транспорта. В свою очередь, Дюмин руководил Тульской областью с 2016 года. В мае текущего года перешел на работу в администрацию президента РФ, где занял пост помощника главы государства.

До этого Путин издал указ, в котором включил Владимира Мединского в совет по культуре и искусству в качестве секретаря главы РФ, уволив при этом Владимира Толстого, ранее работавшего его помощником.

