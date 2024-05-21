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Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ по вопросам культуры. Об этом сказано в указе, который подписал президент РФ и опубликован на портале правовых актов.

Толстой был советником главы государства с мая 2012 года. До этого он работал с 1994 года на должности гендиректора государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна".

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской. Основанием для этого послужило письменное заявление парламентария, в котором она уведомляет о сложении депутатских полномочий по причине назначения на должность советника президента России.

До этого Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. В этих документах значится и имя Ямпольской. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в ее задачи будет входить курирование вопросов культуры.

