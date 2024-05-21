РИА Новости: СРЗП обсуждает снятие Семигина с поста сопредседателя партии

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Внутри партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) обсуждается снятие главы комитета Госдумы по делам национальностей Геннадия Семигина с должности сопредседателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во фракции.

При этом партия рекомендовала первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову на эту должность вместо Семигина в рамках ротации, уточнил лидер СРЗП Сергей Миронов.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской. Основанием для этого послужило письменное заявление парламентария, в котором она уведомляет о сложении депутатских полномочий по причине назначения на должность советника президента России.

До этого Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. В этих документах значится и имя Ямпольской. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в ее задачи будет входить курирование вопросов культуры.

