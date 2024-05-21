ГД прекратила полномочия Ямпольской после назначения ее советником президента

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Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Елены Ямпольской.

Основанием для этого послужило письменное заявление парламентария, в котором она уведомляет о сложении депутатских полномочий по причине назначения на должность советника президента России.

Ранее Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. В этих документах значится и имя Ямпольской.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в ее задачи будет входить курирование вопросов культуры. Кроме того, Ямпольская будет привлекаться к теме молодежной политики под кураторством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Также сообщалось, что Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента России. Соответствующий указ вступил в силу с момента подписания, 20 мая.