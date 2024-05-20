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20 мая, 18:31

Политика

Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника президента РФ. Президент подписал соответствующий указ.

Соответствующий указ вступает в силу со дня подписания, то есть 20 мая.

Ранее Путин назначил Олега Савельева заместителем главы Минобороны – руководителем аппарата министерства. Другим указом глава государства освободил от этой должности Юрия Садовенко, который находился на этом посту с января 2013 года.

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